鹿児島南署誤認逮捕 飲酒運転は同乗知人、釈放少年は犯人隠避 容疑で２人書類送検
(2020/07/30 16:00)
同署によると、１３日午前０時２０分すぎ、同市内で、警ら中のパトカーが無灯火で走行していた少年らの軽乗用車を見つけた。車は停止の求めに応じず逃走、ブロック塀などに衝突して止まった。車内の２人から基準値を超えるアルコールが検出され、運転席の会社員少年が運転を認めたため、駆け付けた警察官が現行犯逮捕した。
その後、会社員少年が供述を覆すなどし、実際には運転していなかったことが判明。逮捕から１８時間後に釈放した。
警察官は衝突した瞬間を見ていなかった。２人は事故後に座席を入れ替わり、虚偽の申告をしたとみられる。同署は「誤認逮捕を真摯（しんし）に受け止め、再発防止に努める」としている。
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