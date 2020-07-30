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新型コロナ　鹿児島市で新たに８０代女性２人の感染確認　県内累計２３４人

(2020/07/30 17:06)
南日本新聞ニュース
　鹿児島市は３０日、新たに８０代の女性２人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。同市の感染確認は計１１７人で、県内は計２３４人となった。

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