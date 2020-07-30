新型コロナ　新たに与論の２人感染　鹿児島県累計２３６人

(2020/07/30 17:59)

鹿児島県は３０日、新型コロナウイルスの感染者を新たに２人確認したと発表した。与論町の９０代女性と４０代の男性。鹿児島市が同日発表した２人を含め、県内の累計感染確認は２３６人となった。