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新型コロナ　新たに与論の２人感染　鹿児島県累計２３６人

(2020/07/30 17:59)
南日本新聞ニュース
　鹿児島県は３０日、新型コロナウイルスの感染者を新たに２人確認したと発表した。与論町の９０代女性と４０代の男性。鹿児島市が同日発表した２人を含め、県内の累計感染確認は２３６人となった。

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