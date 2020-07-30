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よりみちクルーズ８月から運航再開　鹿児島市

(2020/07/30 22:00)
南日本新聞ニュース
　鹿児島市船舶局は、桜島フェリー「よりみちクルーズ」の運航を８月１日、再開する。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、４月１５日から運航を中止していた。

　感染予防策として、全ての乗船者を対象に検温を実施し、船内ではマスクの着用、ソーシャルディスタンスの確保、備え付けの消毒液の利用を呼び掛ける。大規模の団体利用があれば、乗船制限を設ける場合もある。

　よりみちクルーズは、毎日午前１１時１０分に鹿児島港を出港。神瀬周辺や大正溶岩原沖などを巡り、５０分ほどかけて桜島港に着く。
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