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鹿児島国体２０２３年開催 佐賀知事「県内の調整進める」　塩田知事が要請

(2020/07/31 12:34)
会談する塩田康一知事（右）と佐賀県の山口祥義知事＝３１日、佐賀県庁
会談する塩田康一知事（右）と佐賀県の山口祥義知事＝３１日、佐賀県庁
　今秋の開催が延期になった鹿児島国体と全国障害者スポーツ大会を巡り、塩田康一知事は３１日、両大会の２０２３年開催が決まっている佐賀県の山口祥義知事を訪問し、２３年の鹿児島開催を要請した。山口知事は「真摯に受け止める。簡単ではないが、佐賀大会を２４年に順送りすることを念頭に県内の関係機関と調整したい」と応じた。
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