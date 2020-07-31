タイヨー新業態店 都城市にオープン 一部サービス廃止､価格に還元 宮崎
(2020/07/31 16:30)
鹿児島県内の小売り最大手タイヨー（鹿児島市、清川継一朗社長）は３１日、一部サービスを廃止し価格に還元する新業態「Ｄｉｓｃｏｕｎｔ（ディスカウント）タイヨー」の１号店を都城市にオープンする。
「Ｄｉｓｃｏｕｎｔタイヨー」川東店のイメージ図
ポイントカード特典や百均市、チラシ特売などのサービスを取りやめ、既存店と比べ品ぞろえを厳選する代わり、単価を低めに設定する。ロゴマークの背景を白一色にするなど、既存店との違いを鮮明にした。
タイヨーは、鹿児島、宮崎両県に計９４店舗を展開。１号店は、タイヨー川東店（都城市下川東１の１３の１０）を改装した。売り場面積約６６０平方メートル、駐車場５１台。営業時間は午前９時半～午後９時。不定休。電話０９８６（２６）０９７９。
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