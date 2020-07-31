新型コロナ　鹿児島市で３例目クラスター　高齢者施設利用者ら新たに１１人感染確認　

(2020/07/31 17:12)

鹿児島市は３１日、市内の高齢者施設で新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）が発生し、感染者が１２人に上ると発表した。市内のクラスターは天文館のショーパブと別の高齢者施設に次いで３例目。同日新たに確認された感染者は１１人。県内での感染確認は計２４７人。