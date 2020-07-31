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新型コロナ　与論で新たに５人、感染者計５１人に　鹿児島県発表

(2020/07/31 18:02)
南日本新聞ニュース
　鹿児島県は３１日、新型コロナウイルスの感染者を新たに５人確認したと発表した。いずれも与論町在住で同町の感染確認は５１人となった。同日の県内の感染確認は、鹿児島市の１１人を含め１６人。累計感染確認は２５２人となった。

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