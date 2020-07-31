３密避けてリモート終業式　曽於・深川小

(2020/07/31 20:00)

電子黒板を通して松元美和校長の話を聞く深川小学校の児童＝曽於市末吉

曽於市末吉の深川小学校（児童３４人）で７月３１日、ウェブ会議システム「Ｚｏｏｍ（ズーム）」を使った１学期終業式があった。子どもたちは各教室の電子黒板に映し出される松元美和校長の姿を見ながら、夏休みの過ごし方などの指導を受けた。ズーム終業式は、３密を避けて新型コロナウイルス感染を防ごうと試みた。電子黒板のカメラと集音マイクを利用し、中継した。子どもたちは２学年ごとに３教室に分散。松元校長は別室から「長い１学期が終わります。大切な命を（交通事故などから）守ると決め、夏休みを過ごしてください」と呼びかけた。１年の大迫維千花さん、５年の鎌田旺乃介君は、児童を代表して１学期に頑張ったことなどを発表した。ズームでの終業式を初めて体験した６年の富永莉緒さんは「いつもと違って何だか変な感じだった。夏休みは遊びだけでなく、勉強や家の手伝い、弟の世話も積極的にしたい」と話した。