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与論町、新型コロナ対策寄付金募る　２１年３月末まで

(2020/07/31 23:00)
南日本新聞ニュース
　与論町は３１日、町の新型コロナウイルス対策に活用する寄付金の募集を始めた。町内で感染が初確認された２２日以降、島外の出身者らから寄付の申し出があり、受け皿となる金融機関口座を開設した。

　寄付金は、町や医療機関が使用する備品の購入などに充てる。ふるさと納税よりも事務手続きが少なく、素早く対応できるという。

　受付期間は来年３月末まで。町ホームページから申込書をダウンロードし、郵送やファクスで申し込む。必要事項を記入すれば、メールでの申し込みも可。町総務企画課＝0997(97)3111
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