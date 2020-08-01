鹿児島県内１７市町、１１日遅れの終業式 一部校内放送で実施
(2020/08/01 06:30)
新型コロナウイルス感染拡大による休校に伴い、鹿児島市など１７市町の公立小中学校で３１日、例年より１１日遅れで１学期の終業式があった。「３密」を避けるため一部の学校では校内放送で実施。熱中症対策と感染予防の両立を呼び掛けた。県内４３市町村の公立学校が夏休みに入る。
夏休みを前に、教室を大掃除する児童ら＝鹿児島市の清和小学校
同市の清和小学校（児童９６６人）は校内放送で各教室をつなぎ、テレビ画面越しに式を開いた。宇都修校長は「制限の多い休みになるが、マスク着用など自分の命は自分で守る行動を心掛けて」とあいさつした。式後、児童らは雑巾がけなど大掃除に汗を流した。
６年４組の教室では担任の柿内まゆみ教諭が通知表を手渡し、ゲームをやり過ぎないよう指導。上地琉斗（りゅうと）君は「休校があった分、学校に来るのが本当にうれしかった。夏休みに入るのは少し寂しい」。大薄乃々椛（ののか）さんは「感染対策を忘れず、２学期に友達に会えるのを楽しみに過ごしたい」と話した。
- 鹿児島県内１７市町、１１日遅れの終業式 一部校内放送で実施 (08/01 06:30)
- 与論町、新型コロナ対策寄付金募る ２１年３月末まで (07/31 23:00)
- 加世田川転落の高校生を救助 消防が住民を表彰 南さつま (07/31 22:30)
- 鹿児島市電・バスのモバイル一日乗車券、１日から発売開始 市交通局 (07/31 22:00)
- 原爆問い続け２０年 姶良の有志展、記念誌発行 ７～９日に開催 (07/31 21:00)
- エコツアーガイド養成へ講習会 ラムサール登録備え 出水市 (07/31 20:30)
- ３密避けてリモート終業式 曽於・深川小 (07/31 20:00)
- 新型コロナ 与論で新たに５人、感染者計５１人に 鹿児島県発表 (07/31 18:02)
- 新型コロナ 鹿児島市で３例目クラスター 高齢者施設利用者ら新たに１１人感染確認 (07/31 17:12)
- タイヨー新業態店 都城市にオープン 一部サービス廃止､価格に還元 宮崎 (07/31 16:30)
- 「笠狭宮と神代三山陵」観光活用に向け、官民ＮＰＯ設立へ (07/31 15:00)
- 「オンライン出校」で児童確認 鹿児島大付属小 (07/31 14:00)
- レストラン一新、地元客ら次々 霧島ふもとの駅 (07/31 13:00)
- 鹿児島国体２０２３年開催 佐賀知事「県内の調整進める」 塩田知事が要請 (07/31 12:34)
- 出水の米作り、地元の業者から学ぶ 米ノ津小 (07/31 12:00)
- 熊本豪雨支援マルシェ 阿久根で８月２日開催 (07/31 11:00)
- 新型コロナ感染急増 宮崎県全域 ８月１日から飲食店休業要請 (07/31 10:30)
- スマート農業考えるセミナー 鹿児島県工業倶楽部主催 (07/31 10:00)
- 新型コロナ 与論 １０日連続で感染確認、計４６人に ３０日発表、鹿児島県内新たに９０代女性ら４人 (07/31 09:05)
- 戦時の暮らし、実物並べ紹介 都城歴史資料館 (07/31 09:00)
- 「丸に十の字」花壇も夏の装い 鹿児島市役所 (07/31 08:00)
- 温暖化対応策を発信 鹿児島県気候変動適応センター開所 (07/31 06:30)
- 修学旅行、進む「県内化」 観光支援の一助に期待 鹿児島県 (07/31 06:00)
- 平和とコロナ収束を願い 霧島・大隅横川駅で灯籠展 (07/30 23:00)
- 永田川の生き物や水質観察 鹿児島・春山で親子１６人が講座 (07/30 22:30)
- よりみちクルーズ８月から運航再開 鹿児島市 (07/30 22:00)
- 海の日釣り大会 親子連れ楽しむ 鹿児島市鴨池海づり公園 (07/30 21:00)
- １３００点の昆虫標本展示 枕崎お魚センター (07/30 20:30)
- 豪雨被災、伊佐へ笹かまぼこ 宮城の業者「コロナ禍支援 感謝」 (07/30 20:00)
- 新型コロナ 新たに与論の２人感染 鹿児島県累計２３６人 (07/30 17:59)