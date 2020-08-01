鹿児島県内１７市町、１１日遅れの終業式　一部校内放送で実施

(2020/08/01 06:30)

夏休みを前に、教室を大掃除する児童ら＝鹿児島市の清和小学校

新型コロナウイルス感染拡大による休校に伴い、鹿児島市など１７市町の公立小中学校で３１日、例年より１１日遅れで１学期の終業式があった。「３密」を避けるため一部の学校では校内放送で実施。熱中症対策と感染予防の両立を呼び掛けた。県内４３市町村の公立学校が夏休みに入る。同市の清和小学校（児童９６６人）は校内放送で各教室をつなぎ、テレビ画面越しに式を開いた。宇都修校長は「制限の多い休みになるが、マスク着用など自分の命は自分で守る行動を心掛けて」とあいさつした。式後、児童らは雑巾がけなど大掃除に汗を流した。６年４組の教室では担任の柿内まゆみ教諭が通知表を手渡し、ゲームをやり過ぎないよう指導。上地琉斗（りゅうと）君は「休校があった分、学校に来るのが本当にうれしかった。夏休みに入るのは少し寂しい」。大薄乃々椛（ののか）さんは「感染対策を忘れず、２学期に友達に会えるのを楽しみに過ごしたい」と話した。