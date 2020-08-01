鹿児島大、２１年度入試の２次試験で追試実施へ 新型コロナ受け
(2020/08/01 13:00)
文部科学省の方針や国立大学協会の実施要領を受けた措置。７月３１日に同省大学入試室に報告した。現時点では出題範囲の縮小はしない考え。通常の試験は前期が２月２５日。教育学部と歯学部、医学部医学科は２５、２６の両日実施する。後期は３月１２日で例年とほぼ同時期となっている。
鹿大は２０年度も、２次試験の受験生がコロナに感染して試験を受けられなかった場合、一部の学部で特例措置を取ることにしていたが、対象者はいなかった。詳細は９月以降に決定し、それぞれ募集要項で公表予定。入試課＝099(285)7355（平日）。
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