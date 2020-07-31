鹿児島市電・バスのモバイル一日乗車券、１日から発売開始　市交通局

(2020/07/31 22:00)

８月１日から販売する１日乗車券のモバイルチケットの画面（鹿児島市交通局提供）

鹿児島市交通局は１日から、市電・市バス一日乗車券のモバイルチケットを販売する。キャッシュレス化で乗客の利便性の向上や利用促進を図る。料金はスクラッチ方式の紙チケットと同じ大人６００円、小学生以下３００円。携帯コンテンツ事業を手掛けるジョルダン（東京）と契約した。同社が運営する「乗り換え案内」アプリをスマートフォンなどでダウンロードし、一日乗車券を購入。乗車時に「チケットを使う」を押して、運転士に画面を見せる。紙チケット同様、観光レトロ電車やカゴシマシティビューでも利用できる。市の施設利用で特典も受けられる。同局総合企画課は「窓口や車内で購入する手間が省ける。新型コロナウイルス感染防止対策としても、接触機会も極力減らせる」とアピールし、利用を呼び掛けている。