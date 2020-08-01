与論町のコロナ感染拡大、県がクラスター認定　鹿児島県内４例目

(2020/08/01 10:00)

与論町での新型コロナウイルス感染拡大に関する記者会見＝３１日、鹿児島県庁

鹿児島県は３１日、新たに新型コロナウイルスの感染者５人を確認したと発表した。いずれも与論町在住で、同町の感染者は計５１人となった。県はこれまで、町内で三つの感染者グループがあるとしてクラスターの認定を見送っていたが、厚生労働省のクラスター対策班の意見を踏まえ、町内の感染全体を一つのクラスターと判断した。クラスター発生は県内４例目。与論徳洲会病院の医療従事者３人と入退院者８人については院内感染と認めた。県内で同日公表された感染者は鹿児島市の１１人を合わせ計１６人。累計感染者は２５２人となった。７月中に公表された感染者は２４１人。与論町で同日感染が確認されたのは４０～６０代の男女５人。いずれも奄美大島の医療機関に入院している。４０代男性は２９日に感染が確認された３０代男性の知人。３０代男性は２２、２３日に感染が確認された与論徳洲会病院の医療従事者に連なる。５０代と６０代の男性は職場関係者。１８日に町内の飲食店で計１８人で会食した６０代男性の知人。６０代女性２人は、２７、２９日に発表された感染者の職場関係者。県内の３１日の重症者は３人。３０日時点で５４人が医療機関に入院し、１４人が宿泊施設に入所、３人が自宅待機している。７月以降の退院・退所は１５４人で、うち死亡は１人。県は３１日、無症状の感染者の宿泊療養施設として、新たに奄美市のホテル１棟（５５室）を借り上げた。現在受け入れ可能な療養施設は、鹿児島市の２ホテルと合わせて３カ所３４３室。