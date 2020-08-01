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新型コロナ　鹿児島市で新たに1人感染確認　県内累計２５３人

(2020/08/01 17:07)
南日本新聞ニュース
　鹿児島市は１日、新たに４０代男性１人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。男性は７月２３～２６日に沖縄県を訪れていた。県内での感染確認は２５３人となった。

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