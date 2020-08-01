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新型コロナ　新たに３人感染確認　計２５６人に　鹿児島県発表

(2020/08/01 18:00)
南日本新聞ニュース
　鹿児島県は１日、新型コロナウイルスの感染者を新たに３人確認したと発表した。日置市の３０代女性１人、与論町の６０代男性１人、薩摩川内市の９０代男性１人。日置市の３０代女性は、クラスター（感染者集団）が発生した鹿児島市の高齢者施設に勤務する職員の親族。同日の県内の感染確認は、鹿児島市の１人を含め４人。累計感染確認は２５６人となった。

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