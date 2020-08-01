サッカー大迫選手が母校の後輩を激励　南さつま・万世小へビデオメッセージ

(2020/08/01 22:00)

メッセージを送る大迫勇也選手の映像＝南さつま市の万世小学校

南さつま市の万世小学校に７月３１日、卒業生でサッカー日本代表の大迫勇也選手（３０）＝ドイツ１部ブレーメン＝からビデオメッセージが届いた。新型コロナウイルスで不自由な生活を送る後輩たちを激励し、喜ばせた。終業式中、壇上に映像が突然流れ始めた。「万世小学校のみなさん」と呼び掛け全児童１８４人の目をくぎ付けに。「今までにない１学期だったと思う」とねぎらい、「夏休みはお父さん、お母さんの言うことを聞いて楽しく過ごして。僕も期待に応えられるよう活躍したい」と締めくくった。来校予定だったが、新型コロナの影響でビデオに切り替えた。６年の南谷安慈さん（１１）は「びっくりしたけど、僕たちのことを考えてくれてうれしい。夏休みはいろんなことを頑張って２学期につなげたい」と話した。