鹿児島県知事公舎、塩田さん入居準備進む　築８０年、九州最古

(2020/08/02 06:30)

入居準備のため業者が出入りする知事公舎＝鹿児島市荒田２丁目

鹿児島県の知事公舎（鹿児島市荒田２丁目）で、塩田康一新知事を迎える準備が進んでいる。公選制後３代目知事の故金丸三郎氏から三反園訓前知事まで歴代６人が住み続ける建物の一部は築８０年が経過し、九州で最も古い。謎に包まれた公舎とは、どんなところなのか。木造２階建て、延べ床面積３６２平方メートル、敷地面積９３６平方メートル。１９４０年、当時の内政部長宅として建てられ、６９年に増築した。補修を重ねた末、２０１７年度には約１４００万円をかけ耐震補強と老朽化の激しかった一部を解体した。防犯上、間取りは非公表で中は公開しない。県管財課によると、公用の応接間や和室、書斎などがある。ソファーやダイニングテーブル、テレビ、冷蔵庫は備え付けがあり、洗濯機はない。家賃は「築年数を考慮」し２万１２００円。光熱費は別途払う必要がある。三反園前知事時代は門柱に表札を掲げていなかったが、塩田知事は「塩田康一」の表札を掲げる。７月２７日に前知事が退去後、ハウスクリーニングや床の補修、畳やふすま、障子の張り替えをしている。塩田知事は８月２日に入居を予定する。九州では、長崎が０６年に県有財産の有効活用を図るため知事公舎を廃止した。宮崎は公務で用いる公邸部分を県民にも有料で貸し出している。