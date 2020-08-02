鹿児島県知事公舎、塩田さん入居準備進む 築８０年、九州最古
(2020/08/02 06:30)
鹿児島県の知事公舎（鹿児島市荒田２丁目）で、塩田康一新知事を迎える準備が進んでいる。公選制後３代目知事の故金丸三郎氏から三反園訓前知事まで歴代６人が住み続ける建物の一部は築８０年が経過し、九州で最も古い。謎に包まれた公舎とは、どんなところなのか。
入居準備のため業者が出入りする知事公舎＝鹿児島市荒田２丁目
木造２階建て、延べ床面積３６２平方メートル、敷地面積９３６平方メートル。１９４０年、当時の内政部長宅として建てられ、６９年に増築した。補修を重ねた末、２０１７年度には約１４００万円をかけ耐震補強と老朽化の激しかった一部を解体した。
防犯上、間取りは非公表で中は公開しない。県管財課によると、公用の応接間や和室、書斎などがある。ソファーやダイニングテーブル、テレビ、冷蔵庫は備え付けがあり、洗濯機はない。家賃は「築年数を考慮」し２万１２００円。光熱費は別途払う必要がある。
三反園前知事時代は門柱に表札を掲げていなかったが、塩田知事は「塩田康一」の表札を掲げる。
７月２７日に前知事が退去後、ハウスクリーニングや床の補修、畳やふすま、障子の張り替えをしている。塩田知事は８月２日に入居を予定する。
九州では、長崎が０６年に県有財産の有効活用を図るため知事公舎を廃止した。宮崎は公務で用いる公邸部分を県民にも有料で貸し出している。
- 鹿児島県知事公舎、塩田さん入居準備進む 築８０年、九州最古 (08/02 06:30)
- お待たせ夏休み ３密避けて思い出づくり 鹿児島県内 (08/01 23:00)
- 鹿児島市の仙巌園、３か月半ぶりに営業全面再開 コロナ対策を徹底 (08/01 22:30)
- サッカー大迫選手が母校の後輩を激励 南さつま・万世小へビデオメッセージ (08/01 22:00)
- 神事と灯籠のみ、静かに… コロナ収束願い六月灯 伊集院・九玉神社 (08/01 21:00)
- 西武・浜屋投手が少年団後輩にソフト用具寄贈 大崎 (08/01 20:30)
- 古民家で野草料理 築１３０年、飛騨から移築 伊佐・曽木の滝 (08/01 20:00)
- 新型コロナ 新たに３人感染確認 １人は高齢者施設クラスター関連 県計は２５６人に 鹿児島県発表 (08/01 18:00)
- 新型コロナ 鹿児島市で１人感染確認 ７月下旬に沖縄訪問の男性 県内累計２５３人 (08/01 17:07)
- ハンセン病元患者らテレ朝に訂正要求 コロナ感染対策めぐる番組内容 「強制隔離と同等に扱うのは誤り」 (08/01 16:00)
- 阿久根巡りを後押し お宿みどこいが木札クーポン発行 (08/01 15:00)
- ブルーベリー収穫に大喜び 出水・上場小児童 (08/01 14:00)
- 鹿児島国体２０２３年開催を塩田知事要請 佐賀知事「全力で調整」 内定大会１年延期念頭に (08/01 13:30)
- 鹿児島大、２１年度入試の２次試験で追試実施へ 新型コロナ受け (08/01 13:00)
- 茅の輪くぐって無病息災 コロナ退散祈願 曽於・投谷八幡宮 (08/01 12:00)
- 高齢者施設クラスター「心拍数上がった」「明日はわが身」 鹿児島県内の介護関係者ら動揺 (08/01 11:30)
- 発車オーライ！ 園内バスに新しい顔 「南国白くま号」１日から運行 鹿児島市の平川動物公園 (08/01 11:00)
- 与論町のコロナ感染拡大、県がクラスター認定 鹿児島県内４例目 (08/01 10:00)
- 留学生と実習生、海岸を清掃奉仕 いちき串木野 (08/01 10:00)
- 新型コロナ 高齢者施設クラスター ８０、９０代含む感染計１２人 鹿児島市、３１日発表 (08/01 09:00)
- 鹿児島市男性職員、１９年度育休取得２４．６％ 前年度比１７ポイント超上昇 (08/01 09:00)
- 陶風鈴、音色涼やか いちき串木野の陶芸工房 (08/01 08:00)
- 鹿児島県内１７市町、１１日遅れの終業式 一部校内放送で実施 (08/01 06:30)
- 与論町、新型コロナ対策寄付金募る ２１年３月末まで (07/31 23:00)
- 加世田川転落の高校生を救助 消防が住民を表彰 南さつま (07/31 22:30)
- 鹿児島市電・バスのモバイル一日乗車券、１日から発売開始 市交通局 (07/31 22:00)
- 原爆問い続け２０年 姶良の有志展、記念誌発行 ７～９日に開催 (07/31 21:00)
- エコツアーガイド養成へ講習会 ラムサール登録備え 出水市 (07/31 20:30)
- ３密避けてリモート終業式 曽於・深川小 (07/31 20:00)
- 新型コロナ 与論で新たに５人、感染者計５１人に 鹿児島県発表 (07/31 18:02)