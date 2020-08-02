鹿児島Ｕ、今季初の連敗 相模原に１－２
(2020/08/02 19:03)
サッカーＪ３鹿児島ユナイテッドＦＣ（鹿児島Ｕ）は２日、神奈川県の相模原ギオンスタジアムで相模原と対戦、１－２で敗れ、初の連敗を喫した。通算成績は３勝１分け４敗。
前半、球際で競り合う鹿児島ＵのＭＦ酒本＝相模原ギオンスタジアム
前半２６分、相手にＰＫを決められ先制を許すと、４３分にも追加点を奪われた。後半９分に薗田が今季初ゴールを決めたが及ばなかった。
鹿児島Ｕの次戦は９日、長野Ｕスタジアムで長野と戦う。
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