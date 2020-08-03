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コロナ感染者、２日連続確認されず　鹿児島県内

(2020/08/03 16:55)
南日本新聞ニュース
　鹿児島県と鹿児島市は３日、新型コロナウイルスの感染者が確認されなかったと発表した。感染者が確認されないのは２日連続。
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