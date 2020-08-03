お盆用シキミ出荷ピーク　鹿屋・輝北

(2020/08/03 20:00)

束ねたシキミを箱詰めする園田耕二さん＝鹿屋市輝北町上百引

お盆に向け、墓や仏壇に供える枝物のシキミの出荷が鹿屋市でピークを迎えている。１日は、同市輝北のＪＡそお鹿児島の選果場に中国・四国方面へ送るシキミが運び込まれた。南九州特殊林産グループ代表の園田耕二さん（６４）＝輝北町上百引＝は朝から出荷作業に追われた。収穫した枝を６０センチに切りそろえ、１０本ずつ束ねて箱詰めし、選果場へ持ち込んだ。「盆前は年間でも特に注文が殺到する。８日ごろまでは忙しい日が続きそう」と話した。園田さんによると、大隅地域は神仏用枝物の生産が盛ん。同ＪＡと取引する市内の２生産団体は、お盆用にシキミ約１万束を出荷予定という。