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白石さんら７人表彰　鹿児島陶芸展、８月６日まで

(2020/08/04 13:00)
県知事賞の表彰を受ける白石昌弘さん＝鹿児島市の南日本新聞会館
県知事賞の表彰を受ける白石昌弘さん＝鹿児島市の南日本新聞会館
　第４８回鹿児島陶芸展（鹿児島県、南日本新聞社主催、本坊酒造特別協賛）の表彰式が３日、鹿児島市の南日本新聞会館であった。最高賞の県知事賞を受けた陶芸家の白石昌弘さん（４８）＝姶良市＝ら出席した上位入賞者７人をたたえた。

　創作、テーマ両部門と招待者特別賞の受賞者は、迫貴美・県文化スポーツ局長、南日本新聞社の木脇良知常務取締役らから、賞状などを受け取った。

　木脇常務は「出品数が増え、新風が吹き込まれた。今後も創作の炎を燃やし続けてほしい」と激励した。白石さんは「うれしいです。これからも、薩摩切子焼を発展させ、精進していく」と抱負を述べた。

　同展は６日まで、鹿児島市のかごしま県民交流センターで開催。観覧料６００円、高校生以下無料。テーマ部門の選抜巡回展（無料）は８日～３１日、南さつま市加世田の本坊家旧邸寶常ほうじょう＝0993(55)2121＝である。期間中は無休。
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