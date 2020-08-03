垂水市新庁舎の住民投票 期日前投票始まる、８日まで
(2020/08/03 23:00)
垂水市庁舎の移転新築計画の賛否を問う住民投票は３日、期日前投票が始まった。初日に投票した人は６７６人で、計画の是非が争点となった昨年１月の市長選の期日前初日と比べ１５０人増えた。８日まで、午前８時半～午後８時に市役所別館駐車場で受け付ける。投開票は９日。
期日前投票をする有権者＝垂水市役所
３日は受け付け開始直後から市民が続々と投票所に訪れた。計画に賛成する主婦（６１）は「長い時間をかけて策定した計画だし、市の説明を聞いて納得できた。スムーズに進んでほしい」。反対票を入れた女性公務員（３０）は「移転先は海の近くで水害がある。人口も減っており、なるべくお金をかけずに造ってほしい」と話した。
計画は海沿いのフェリー駐車場跡（錦江町）に鉄筋コンクリート４階建てを整備する。計画に賛成の場合は投票用紙に印字された「賛成」の文字に丸、反対の場合は「反対」の文字に丸を付ける。
尾脇雅弥市長は、反対が賛成を上回れば計画を白紙にすると明言している。
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