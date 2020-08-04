肥薩おれんじ鉄道　一部区間の運転再開へ

(2020/08/04 17:00)

肥薩おれんじ鉄道は３日、７月豪雨の影響で運休している熊本県内の八代－水俣のうち、佐敷－水俣を８日に再開すると発表した。県境をまたぐ水俣－川内は運行しており、８日以降の運転区間は佐敷－川内となる。全線再開は１１月ごろの見込み。