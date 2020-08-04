新型コロナ感染の８０代女性死亡　鹿児島市で新たに５人確認　

(2020/08/04 17:07)

鹿児島市は４日、新型コロナウイルスに感染していた８０代女性１人が死亡したと発表した。県内の死者は２人目。同日、新たに５人の感染が確認されたと発表した。２０代から４０代の男女。このうち４０代男性は高齢者施設のクラスター（感染者集団）関連。市内の累計感染確認は１３３人。