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新型コロナ　新たに６０代女性感染　鹿児島県内累計２６２人に　

(2020/08/04 18:05)
南日本新聞ニュース
　鹿児島県は４日、鹿児島市の６０代女性１人が新たに新型コロナウイルスに感染したと発表した。同日の県内感染確認は、鹿児島市発表の５人を含め計６人となった。県内の累計感染者は２６２人。

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