馬毛島基地配置案を提示へ 副大臣が地元説明
(2020/08/06 17:34)
防衛省が西之表市馬毛島で計画する自衛隊基地と米軍空母艦載機陸上離着陸訓練（ＦＣＬＰ）の移転について、同省の山本朋広副大臣は７日、同市の八板俊輔市長と鹿児島県の塩田康一知事にそれぞれ面会し、整備計画を説明する。滑走路の向きや管制塔、港湾施設などの具体的な配置案を初めて示す方針。同省が６日発表した。
ＦＣＬＰの移転候補地となっている馬毛島＝２０１８年７月２３日、西之表市（本社小型無人機で撮影）
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