藤棚涼やか、風鈴２００個　りんりんりん　知覧武家屋敷群

(2020/08/07 06:30)

藤棚に飾られた２００個の風鈴＝南九州市の知覧武家屋敷庭園群

南九州市の知覧武家屋敷庭園群内の藤棚にガラス製風鈴２００個が飾られている。風が吹くたびに涼やかな音が響き、観光客を楽しませている。８月１６日まで。藤棚そばの西郷恵一郎邸に事務局を置く同市観光協会が設置した。藤棚の下は木陰になっており、ベンチもある。夫婦で訪れた大阪府枚方市の税理士北澤克也さん（５８）は「きれいな緑と空に風鈴がマッチする。夕方に見るのもいいかも」と話した。同協会では８、９の両日、冷茶の提供やアサガオ、こけ玉の展示、風鈴販売などを行うイベントも予定している。