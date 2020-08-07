新型コロナ　鹿児島県内新たに７人感染確認　与論クラスター計５５人に　６日発表

(2020/08/07 08:56)

鹿児島県と鹿児島市は６日、新型コロナウイルスの感染者７人を新たに確認したと発表した。このうちクラスター（感染者集団）関連は与論町で１人。県内の累計感染者数は２７３人となった。市が確認した感染者は同市在住の２０～９０代の男女５人。このうち９０代女性は５日に感染が発表された２０代男性の接触者。８０代男性と５０代女性は、５日発表の３０代男性の接触者の検査で感染が分かった。２０代男性は７月２３～２６日に宮崎県に移動していた。この２０代男性と３０代女性の感染経路は分かっていない。５人とも軽症で、これまでに県内で発生したクラスターとの関連はない。県が公表したのは薩摩川内市の５０代女性と与論町の１０代女性。２人は医療機関に入院している。５０代女性は２８日に感染が公表された８０代女性の知人で、同日のＰＣＲ検査では陰性だった。２９日に職場勤務した後は在宅。８月４日にのどの痛みなどの症状があり、５日に陽性が確認された。１０代女性は与論徳洲会病院の医療従事者である感染者の親族。７月３１日から在宅し、８月５日にせきなどの症状があったため６日に抗原検査を受けた。検査結果の分かっていない濃厚接触者は親族５人。７月１日以降の感染者は２６２人。８月６日現在で重症者は２人。５日時点で４７人が医療機関に入院中、１２人が宿泊施設に滞在している。退院・退所は１９６人で、うち２人が死亡した。