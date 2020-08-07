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新型コロナ　鹿児島県内新たに７人感染確認　与論クラスター計５５人に　６日発表

(2020/08/07 08:56)
県内の新型コロナウイルス感染者について報告する鹿児島県の地頭所恵・くらし保健福祉部長＝６日、県庁
県内の新型コロナウイルス感染者について報告する鹿児島県の地頭所恵・くらし保健福祉部長＝６日、県庁
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　鹿児島県と鹿児島市は６日、新型コロナウイルスの感染者７人を新たに確認したと発表した。このうちクラスター（感染者集団）関連は与論町で１人。県内の累計感染者数は２７３人となった。

　市が確認した感染者は同市在住の２０～９０代の男女５人。このうち９０代女性は５日に感染が発表された２０代男性の接触者。８０代男性と５０代女性は、５日発表の３０代男性の接触者の検査で感染が分かった。２０代男性は７月２３～２６日に宮崎県に移動していた。この２０代男性と３０代女性の感染経路は分かっていない。

　５人とも軽症で、これまでに県内で発生したクラスターとの関連はない。

　県が公表したのは薩摩川内市の５０代女性と与論町の１０代女性。２人は医療機関に入院している。

　５０代女性は２８日に感染が公表された８０代女性の知人で、同日のＰＣＲ検査では陰性だった。２９日に職場勤務した後は在宅。８月４日にのどの痛みなどの症状があり、５日に陽性が確認された。

　１０代女性は与論徳洲会病院の医療従事者である感染者の親族。７月３１日から在宅し、８月５日にせきなどの症状があったため６日に抗原検査を受けた。検査結果の分かっていない濃厚接触者は親族５人。

　７月１日以降の感染者は２６２人。８月６日現在で重症者は２人。５日時点で４７人が医療機関に入院中、１２人が宿泊施設に滞在している。退院・退所は１９６人で、うち２人が死亡した。
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