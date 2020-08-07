口永良部島で火山性地震１５１回　６日午後９時現在　鹿児島

(2020/08/07 08:41)

屋久島町・口永良部島は５日未明以降、火山性地震が多い状態が続き、６日は午後９時までに１５１回観測した。福岡管区気象台は噴火の可能性が高まっているとして、引き続き火山情報に注意するよう呼び掛けている。震源はいずれも新岳火口付近の浅い場所とみられ、体に感じる地震はなかった。５日は火山性地震が２２５回観測された。気象台によると、噴火は５月１４日以降、確認されていないが、地下のマグマの蓄積量は噴火警戒レベル５（避難）となった２０１５年５月の噴火前に匹敵している。気象台は噴火警戒レベル３（入山規制）を継続し、火口からおおむね２キロの範囲では、噴火に伴う大きな噴石や火砕流への警戒を呼び掛けている。