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無印良品、南九州最大規模でマルヤガーデンに出店　９月４日オープン　鹿児島市

(2020/08/07 10:30)
南日本新聞ニュース
　無印良品が９月４日、鹿児島市のマルヤガーデン５階フロア全面に出店する。売り場面積１８１３平方メートル。南九州最大規模で県内では４店目。天文館地区には１３年ぶりの復活となる。県内初となる冷凍食品を取り扱うほか、ワークショップやイベントを開けるスペースを設ける。
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