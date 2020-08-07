新型コロナ　与論町の４０代男性と薩摩川内市９０代女性が新たに感染　鹿児島県内累計２７５人

(2020/08/07 18:10)

鹿児島県は７日、新たに２人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。薩摩川内市の９０代女性と与論町の４０代男性。男性は与論のクラスター（感染者集団）関連。県内の累計感染確認は２７５人となった。