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新型コロナ　感染の１人死亡　鹿児島県内で３人目

(2020/08/07 18:52)
南日本新聞ニュース
　鹿児島県は７日、新型コロナウイルスに感染していた１人が死亡したと発表した。性別や年齢、居住地などは明らかにしていない。県内の死者は３人目。

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