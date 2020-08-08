鹿児島県内、熱中症で２人死亡　救急搬送の６割が６５歳以上の高齢者

(2020/08/08 06:30)

鹿児島県内で今夏、熱中症によって２人が死亡したことが７日、分かった。県消防保安課によると、亡くなったのは鹿児島市の７０代男性と出水市の６０代男性。この夏、県内初の死者となった７０代男性は７月３０日午後、鹿児島市の谷山港に係留された船の近くで倒れており、友人が救急車を呼んだ。救急隊員が駆けつけた時点で心肺停止で、その後病院に搬送された。同市の最高気温は３４．２度だった。６０代男性は３１日午後、出水市内の墓地の通路で倒れており、通行人が発見。救急隊員により病院に搬送され、死亡が確認された。同市に近く観測点のある阿久根市の最高気温は３１．１度。県内では６月１日から８月７日午後４時までに、５４２人が熱中症の疑いで救急搬送された。うち６月１日～８月２日の搬送者は４７５人で、その約６割が６５歳以上の高齢者。発生場所は住居（庭などの屋外を含む）が最多で全体の４３．８％を占めた。搬送者は昨年同期比で１５．５％少なかった。昨年（６～９月）は１２３７人が救急搬送され、９月に阿久根市と志布志市の２人が亡くなった。