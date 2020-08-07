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屋久島・口永良部島　火山性地震６６回を観測

(2020/08/07 23:00)
南日本新聞ニュース
　５日未明以降、火山性地震が多い状態が続く屋久島町・口永良部島は、７日午後９時までに６６回観測した。

　震源は新岳火口付近の浅い場所が多いとみられ、体に感じる地震はなかった。５日が２２５回、６日は１６７回観測された。

　福岡管区気象台は噴火警戒レベル３（入山規制）を継続し、火口からおおむね２キロの範囲で噴火に伴う大きな噴石や火砕流への警戒を呼び掛けている。
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