屋久島・口永良部島 火山性地震６６回を観測
(2020/08/07 23:00)
震源は新岳火口付近の浅い場所が多いとみられ、体に感じる地震はなかった。５日が２２５回、６日は１６７回観測された。
福岡管区気象台は噴火警戒レベル３（入山規制）を継続し、火口からおおむね２キロの範囲で噴火に伴う大きな噴石や火砕流への警戒を呼び掛けている。
- 屋久島・口永良部島 火山性地震６６回を観測 (08/07 23:00)
- 鹿児島県最低賃金、３円増の７９３円に ４年ぶり最下位脱出へ 地方審が答申 (08/07 23:00)
- 地域活性を願い、７３本の七夕飾り 垂水 (08/07 22:30)
- 薩長同盟焼酎「薩摩熱徒」、新デザインで販売中 鹿児島大学と山口大学が共同開発 (08/07 22:00)
- 島津伝統の七夕飾り、高さ１５メートル 鹿児島市の仙巌園、１０日まで (08/07 22:00)
- 「名水百選」のかき氷 湧水・丸池公園 (08/07 21:00)
- 霧島高生３０人、特急乗客を“おもてなし”ディスタンス ＪＲ霧島温泉駅 (08/07 20:30)
- 新型コロナ 感染の１人死亡 鹿児島県内で３人目 (08/07 18:52)
- 「長崎原爆１５分後」 被爆の医師が描いた油絵 終戦、７５年 家族「戦争の現実伝えたい」 霧島・松下美術館、１６日まで公開 (08/07 18:16)
- 新型コロナ 与論町の４０代男性と薩摩川内市９０代女性が新たに感染 鹿児島県内累計２７５人 (08/07 18:10)
- 塩田知事、お盆帰省自粛求めず 離島の要請には「協力を」 鹿児島 (08/07 16:30)
- 「鹿児島市の夏」切り撮って 市がインスタでフォトコン １６日まで募集 (08/07 15:00)
- 南さつま市の鳳凰高生、与論町へマスク贈る 家庭で余った３００枚持ち寄り (08/07 14:00)
- 馬毛島基地 滑走路２本建設 防衛省が配置案 (08/07 13:00)
- 老朋友・李登輝氏しのぶ 曽於・山中貞則顕彰館に特設コーナー (08/07 12:00)
- 韓国岳火口に「幻の湖」 ７月大雨の置き土産 霧島連山 (08/07 11:10)
- 無印良品、マルヤガーデンズに出店 南九州最大規模、９月４日オープン 鹿児島市 (08/07 10:30)
- 地元”愛す”涼味満点 特産パッションでシャーベット 南大隅大浜海水浴場・海の家 (08/07 10:30)
- 伊作和紙の機能体感 自宅一室の壁、天井を張り替え 鹿児島市・復興する会代表 (08/07 10:00)
- ベトナム大使館から米９００キロ 鹿児島県在住留学生らを支援 (08/07 09:00)
- 新型コロナ 鹿児島県内新たに７人感染確認 与論クラスター計５５人に ６日発表 (08/07 08:56)
- 口永良部島で火山性地震１５１回 ６日午後９時現在 鹿児島 (08/07 08:41)
- ２女児置き去り 両親「特別給付金で宿泊」「前にも放置」と供述 鹿児島 (08/07 08:24)
- 全共鹿児島大会、連覇へ交配終了 １０月上旬から出産 (08/07 08:00)
- 藤棚涼やか、風鈴２００個 りんりんりん 知覧武家屋敷群 (08/07 06:30)
- 「８・６水害」から２７年 児童、当時の映像で防災学ぶ 鹿児島・山田下町内会 (08/06 23:00)
- 若々しい筆致で魅了 指宿シルバー美術展、１８日まで (08/06 22:30)
- 塩田・鹿児島県知事、７月豪雨の被災地視察 (08/06 22:00)
- ヤマコンニャク、赤青くっきり 南さつま・加世田 (08/06 21:00)
- トイモガラの花かれん 白と緑の鮮やかコントラスト 霧島・隼人 (08/06 20:30)