新型コロナ　入院の１人死亡、死者は計３人　与論クラスター計５６人に　７日、鹿児島県発表

(2020/08/08 08:00)

鹿児島県は７日、県内の医療機関に入院中の新型コロナウイルス感染者１人が死亡したと明らかにした。新たな感染者は２人で、うちクラスター（感染者集団）関連は与論町で１人。県内の累計感染者は２７５人、死者は３人となった。亡くなった感染者は、鹿児島市外在住の６５歳以上の高齢者で、死因はコロナウイルスによるもの。県は「遺族の強い要望があった」として具体的な年代や性別、死因を明らかにしなかった。新たに確認された感染者は、薩摩川内市の９０代女性と与論町の４０代男性。９０代女性は、１日に感染が公表された同市の９０代男性の親族。同日のＰＣＲ検査で陰性だったが、６日にのどの違和感があり再検査を受けた。４０代男性は与論徳洲会病院に勤務しており、７月３０日に感染が公表された９０代女性の接触者として同日、ＰＣＲ検査を受け陰性だった。８月５日に感染が公表された４０代女性の親族として、６日に再び検査を受けた。７月１日以降の県内の感染者は２６４人。８月７日現在で重症者は２人。６日時点で５２人が医療機関に入院中、９人が宿泊施設に滞在している。自宅待機は１人。退院・退所は２００人。