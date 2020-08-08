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鹿児島市で新たに男女２人感染確認

(2020/08/08 17:21)
南日本新聞ニュース
　鹿児島市は８日、新たに７０代男性と６０代女性の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内での累計感染者は２７７人となった。

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