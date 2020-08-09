新型コロナ　感染２人は６０代と７０代　８日発表、鹿児島県内累計２７７人に

(2020/08/09 08:15)

鹿児島市は８日、新型コロナウイルスの感染者２人を新たに確認したと発表した。同市在住の７０代男性と６０代女性。県から新たな感染者の発表はなく、県内の累計感染者数は２７７人となった。７０代男性は４日ごろ、発熱の症状があり、７日にＰＣＲ検査を受け陽性が判明した。現在、３８度前後の熱が出ており、医療機関に入院している。６０代女性は７０代男性と同居する親族。濃厚接触者として７日に検査を受け、陽性が確認された。２人の濃厚接触者やクラスター（感染者集団）との関連については調査中。８日現在、重症者は２人で、７月１日以降の感染者は２６６人。８月７日時点で４６人が医療機関に入院中、９人が宿泊施設に滞在している。退院・退所は２０９人で、うち３人が死亡した。