TOP鹿児島のニュース くらし・文化・芸術 医療・福祉 新型コロナウイルス

コロナ感染者９日はゼロ　鹿児島県と市が発表

(2020/08/09 16:09)
南日本新聞ニュース
　鹿児島県と鹿児島市は９日、新型コロナウイルスの新たな感染者がゼロだったと発表した。

新型コロナまとめサイトはこちら
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ