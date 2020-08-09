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鹿児島Ｕ、連敗脱出　長野に１－０

(2020/08/09 20:02)
南日本新聞ニュース
　サッカーＪ３鹿児島ユナイテッドＦＣ（鹿児島Ｕ）は９日、長野県の長野Ｕスタジアムで長野と対戦、１－０で勝利を収め、連敗を２で止めた。
　後半２５分にＭＦ米澤が今季初ゴールを決め先制。ＤＦ陣を中心に粘り強く守り、ＧＫ大西は好セーブを連発して無失点に抑えた。
　鹿児島Ｕの次戦は１５日、鹿児島市の白波スタジアムで午後７時から富山と戦う。
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