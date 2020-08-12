TOP鹿児島のニュース くらし・文化・芸術 医療・福祉 新型コロナウイルス

新型コロナ感染で８０代女性死亡　鹿児島市発表　　

(2020/08/12 15:57)
南日本新聞ニュース
　鹿児島市は１２日、新型コロナウイルス感染による肺炎で、８０代女性が死亡したと発表した。県内の死者は４人目。

新型コロナまとめサイトはこちら
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ