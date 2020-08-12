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新型コロナ　鹿児島県内の新たな感染者ゼロ　　

(2020/08/12 16:55)
南日本新聞ニュース
　鹿児島県と鹿児島市は１２日、新型コロナウイルスの新たな感染者がゼロだったと発表した。県内では４日連続で感染者の公表がなかった。累計感染確認は２７７人のまま。

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