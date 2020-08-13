新型コロナ　鹿児島県民医連、医療と介護の財政支援を県に要請

(2020/08/13 13:00)

鹿児島生協病院など医療・福祉関係の約４０事業所でつくる鹿児島県民主医療機関連合会（民医連）は１２日、新型コロナウイルスの感染拡大で経営的打撃を受けている医療機関や介護事業所への支援を県に要請した。橋元高博会長（６２）らが健康増進課を訪ね、すべての医療機関と介護事業所を財政支援の対象とすることや、集団感染リスクが高い事業所や学校の定期的なＰＣＲ検査実施など、６項目を掲げた要請書を職員に手渡した。要請に先立ち記者会見した橋元会長らは、外出自粛や受診控えのため今年４～６月、患者が前年より１、２割減少して１億円以上の減収となった医療法人もあると説明。「減収の一方で、感染防護の経費は増している。県は医療機関と介護事業所の苦しい状況を調査し、対策を講じてほしい」と話した。