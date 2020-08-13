新型コロナ　感染確認ゼロ４日連続　鹿児島県内死者は４人目　１２日発表

(2020/08/13 09:15)

鹿児島市は１２日、新型コロナウイルスに感染して県内の医療機関に入院していた同市の８０代女性が新型コロナによる肺炎で、同日までに死亡したと発表した。県と市による新たな感染者の公表はなく、県内の累計感染者は２７７人、死者は４人となった。県内では４日連続で感染者が公表されていない。市は女性の死亡日や入院時期、クラスターとの関連などを明らかにしていない。市内の死者は３人となり、いずれも８０～９０代の高齢者。土屋幹雄・市保健予防課長は「高齢者や糖尿病、心不全などの基礎疾患がある人は重症化しやすい。発熱やせきだけでなく、のどの痛みなど軽い風邪のような症状があれば、早めに相談を」と語った。県健康増進課は「引き続き警戒を緩めず、感染防止策を十分に行ってほしい」と呼び掛けた。県によると、重症者は２人、酸素吸入が必要な中等症は３人。１１日時点で３０人が医療機関に入院し、３人が宿泊施設に滞在。自宅待機はいない。７月１日以降の感染者は２６６人。退院・退所は２３３人で、うち４人が死亡。