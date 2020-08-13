TOP鹿児島のニュース くらし・文化・芸術 医療・福祉 新型コロナウイルス

新型コロナ　鹿児島県内は５日連続で感染ゼロ

(2020/08/13 16:38)
南日本新聞ニュース
　鹿児島県と鹿児島市は１３日、新型コロナウイルスの新たな感染者は確認されなかったと発表した。県内では５日連続で感染者の公表がなかった。累計感染確認は２７７人のまま。

新型コロナまとめサイトはこちら
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ