新型コロナ 鹿児島県内の新規感染者、５日連続で発表なし １３日現在、累計２７７人
(2020/08/14 07:00)
鹿児島県と鹿児島市は１３日午後４時半までに、新型コロナウイルスの新規感染者が確認されなかったと発表した。県内の累計感染者は２７７人のままで、５日連続で感染者は公表されていない。
市保健所は「暑い日が続く。必要に応じてマスクを外すなど、熱中症対策にも気をつけてほしい」と呼び掛けた。
県によると、重症者は２人、酸素吸入が必要な中等症は３人。１２日時点で２７人が医療機関に入院し、２人が宿泊施設に滞在。自宅待機はいない。７月１日以降の感染者は２６６人。退院・退所は２３７人で、うち死亡は４人。
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