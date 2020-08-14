新型コロナ　鹿児島県内の新規感染者、５日連続で発表なし　１３日現在、累計２７７人

(2020/08/14 07:00)

鹿児島県と鹿児島市は１３日午後４時半までに、新型コロナウイルスの新規感染者が確認されなかったと発表した。県内の累計感染者は２７７人のままで、５日連続で感染者は公表されていない。市保健所は「暑い日が続く。必要に応じてマスクを外すなど、熱中症対策にも気をつけてほしい」と呼び掛けた。県によると、重症者は２人、酸素吸入が必要な中等症は３人。１２日時点で２７人が医療機関に入院し、２人が宿泊施設に滞在。自宅待機はいない。７月１日以降の感染者は２６６人。退院・退所は２３７人で、うち死亡は４人。