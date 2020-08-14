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新型コロナ　鹿児島市で女性３人の感染確認　

(2020/08/14 17:03)
南日本新聞ニュース
　鹿児島市は１４日、新型コロナウイルスの感染者を新たに３人確認したと発表した。４０代から６０代のいずれも女性。同市での感染確認は８日以来。

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