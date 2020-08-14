新型コロナ　南九州市の男性１人感染確認　鹿児島県内累計２８１人

(2020/08/14 17:58)

鹿児島県は１４日、新たに南九州市の３０代男性１人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県の発表は７日以来。１４日の感染確認は、鹿児島市の３人と合わせ計４人となった。県内の累計感染者は２８１人。