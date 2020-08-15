憧れの選手と勝負 中高生、社会人１３０人参加 日置地区陸上記録会
(2020/08/15 20:00)
日置地区陸上記録会が５日、日置市の伊集院総合運動公園であった。日置、いちき串木野両市の中学生から社会人までの約１３０人が健脚を競った。
社会人とのレースに挑む生徒たち＝日置市の伊集院総合運動公園陸上競技場
新型コロナウイルス対策で、種目は男女１００メートル、男女１５００メートル、男子３０００メートルに縮小。時間短縮のため、中長距離のレースでは、社会人と中高生が同組で走った。
３０００メートルで県下一周駅伝日置チームのエース飛松佑輔選手（２８）らと走った東市来中３年の飯牟禮孔暉さんは自己ベストを記録。「前半から置いていかれたが、憧れの選手と走れてうれしい」と話した。
- 憧れの選手と勝負 中高生、社会人１３０人参加 日置地区陸上記録会 (08/15 20:00)
- 村唯一の保健婦。空襲が続く中、防空壕を１人で巡回した。大やけどの人が風が吹いただけで激痛を訴える。「風を止めてください」。その声は今も忘れられない〈証言 語り継ぐ戦争〉 (08/15 20:00)
- 新型コロナ 鹿児島県と市、計１５人感染確認 (08/15 18:20)
- 新型コロナ 指宿市の病院で職員、患者ら３３人感染 (08/15 18:05)
- アマビエ描いた切符販売 川内－八代を１日乗降自由 おれんじ鉄道 (08/15 12:00)
- 幸せ運ぶハチ、飛来ピーク ９月まで 鹿屋・ダマスクの風 (08/15 11:00)
- 合同定演で成果を披露 松陽高の音楽科・音楽部・吹奏楽部 (08/15 10:00)
- マンゴー品評会、カイセイが金賞 奄美・喜界 (08/15 09:00)
- 図書館司書の仕事 児童らが体験 指宿 (08/15 08:00)
- 鹿児島県内で４人感染 累計２８１人 新型コロナ (08/15 07:00)
- 戦災越え、１００年以上時刻む柱時計 中町の有馬明治堂 (08/15 06:30)
- 国分中央高校野球部 鹿児島県大会準Vを市長に報告 (08/14 23:00)
- コロナや犯罪・事故 だるまで退散願う 志布志警察署にお目見え (08/14 22:30)
- 豪雨被災ぶどう園が開園 伊佐農林高生が復旧支援 伊佐・大口 (08/14 22:00)
- 解散式や記念試合実施 国体選手ねぎらう 鹿児島バスケサミット (08/14 21:00)
- ドローンで空から情報収集 阿久根消防組合 (08/14 20:30)
- 自由研究のヒントを発見 かごしま水族館が企画展 (08/14 20:00)
- 海軍航空隊基地のある集落。「ウオーン」。牛がうなるようなサイレンが響き、毎日のように空襲が続く。４、５軒の庭先には竹で周りを囲った戦闘機が隠された〈証言 語り継ぐ戦争〉 (08/14 20:00)
- 新型コロナ 南九州市の男性１人感染確認 鹿児島県内累計２８１人 (08/14 17:58)
- 新型コロナ 鹿児島市で女性３人の感染確認 (08/14 17:03)
- 「歩くことは生きる活力」 視覚に障害、音声入力でエッセー集 鹿児島市の槐島さん (08/14 13:00)
- 地元食材の味、児童クラブ満喫 西之表で食育教室 (08/14 11:00)
- 千葉まで届けおはやし演奏 指宿温泉祭メンバー、コロナで中止の祭りエール (08/14 10:00)
- 新型コロナ ショーパブ、離島、高齢者施設…鹿児島県内、７月にクラスター多発 感染者、１カ月超で２５倍に 県外からの移動関連や家族内の感染が増加傾向 (08/14 09:00)
- 薩摩川内・山元酒造の２商品が英酒類競技会で金賞 (08/14 09:00)
- 枕崎の戦後７５年、写真１００枚で回顧 南溟館、２０日まで (08/14 08:00)
- 新型コロナ 鹿児島県内の新規感染者、５日連続で発表なし １３日現在、累計２７７人 (08/14 07:00)
- 学生服に再び命を リユース販売で家計支援 鹿児島市平之町に専門店 (08/14 06:30)
- コロナ下のお盆 お寺も”ディスタンス” 鹿児島県内 (08/13 23:00)
- ２女児置き去り、両親を起訴 自宅に大量のごみ、環境劣悪 鹿児島地検 (08/13 22:30)