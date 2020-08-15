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憧れの選手と勝負　中高生、社会人１３０人参加　日置地区陸上記録会

(2020/08/15 20:00)
社会人とのレースに挑む生徒たち＝日置市の伊集院総合運動公園陸上競技場
社会人とのレースに挑む生徒たち＝日置市の伊集院総合運動公園陸上競技場
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　日置地区陸上記録会が５日、日置市の伊集院総合運動公園であった。日置、いちき串木野両市の中学生から社会人までの約１３０人が健脚を競った。

　新型コロナウイルス対策で、種目は男女１００メートル、男女１５００メートル、男子３０００メートルに縮小。時間短縮のため、中長距離のレースでは、社会人と中高生が同組で走った。

　３０００メートルで県下一周駅伝日置チームのエース飛松佑輔選手（２８）らと走った東市来中３年の飯牟禮孔暉さんは自己ベストを記録。「前半から置いていかれたが、憧れの選手と走れてうれしい」と話した。
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