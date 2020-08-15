新型コロナ　指宿市の病院で職員、患者ら３３人感染

(2020/08/15 18:05)

指宿市の指宿さがら病院は１５日、同院職員や入院患者ら計３３人が新型コロナウイルスに感染したと、同院のホームページで公表した。同病院によると、１４日に職員１人に症状が出たため、病院関係者ら計約３００人に検査を行った。